Les médias britanniques, The Sun et The Mail on Sunday ont rapporté que le Premier ministre Boris Johnson a épousé sa fiancée Carrie Symonds ce samedi lors d’une cérémonie secrète à la cathédrale de Westminster. Les deux journaux ont indiqué que les invités avaient été conviées à la dernière minute à la cérémonie du centre de Londres, et ont déclaré que même les hauts responsables du bureau de Johnson n’étaient pas au courant des projets de mariage.

Actuellement en Angleterre, les mariages sont limités à 30 personnes en raison des restrictions due au Covid-19. A 12h30 GMT, la cathédrale catholique avait été soudainement fermée et la mariée Symonds, 33 ans, est arrivée 30 minutes plus tard dans une limousine, dans une longue robe blanche sans voile, selon les deux rapports. Boris Johnson, 56 ans, et Carrie Symonds, 33 ans, vivent ensemble à Downing Street depuis que Johnson est devenu Premier ministre en 2019.

Une vie privée compliquée

L’année dernière, ils ont annoncé qu’ils étaient fiancés et qu’ils attendaient un enfant. Ce dernier, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, est né en avril 2020. Plus tôt ce mois-ci, The Sun avait signalé que des invitations de mariage avaient été envoyées à des amis et à la famille pour juillet 2022. Le chef du gouvernement anglais, autrefois surnommé ‘’Bonking Boris’’ par les tabloïds britanniques, a une vie privée un peu complexe.

Il avait déjà été limogé de l’équipe politique du Parti conservateur alors qu’il était dans l’opposition pour avoir menti au sujet d’une affaire extra-conjugale. Il a divorcé deux fois et refuse de dire le nombre d’enfants qu’il a engendré. Son dernier mariage était avec Marina Wheeler, une avocate. Ils ont eu quatre enfants ensemble, mais ont annoncé en septembre 2018 qu’ils s’étaient séparés.