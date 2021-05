Au Sénégal, le gouvernement de Macky Sall reste fidèle à son plan d’action anti-covid. Après des efforts dans la circonscription de l’épidémie par la vulgarisation des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie ; l’état était passé aux dépistages de masse et à la vaccination. Une campagne débutée en fin février, qui avait vu le gouvernement Sall acquérir plus de 500 000 doses tant du dispositif Covax, que d’un particulier du vaccin AstraZeneca. Maintenant, Macky Sall se prépare déjà à la relance économique post-Covid avec l’aide du FMI.

Un apport financier non négligeable

Le Sénégal est membre du Fonds Monétaire International depuis le 31 aout 1962. Depuis cette date le pays bénéficié de facilités financières de l’Institution de Breton Woods à hauteur de 442.1 millions de dollars. Des accords conclus dans le cadre de divers programmes financiers, dont celui de l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE). Mais ce 29 Avril, l’Etat du Sénégal et le FMI se mettaient d’accord sur un autre accord d’environ « 650 millions de dollars ou 350 milliards de FCFA ». Un accord pour soutenir les politiques du Sénégal dans la relance économique post-Covid.

Cet accord fait suite à une mission virtuelle conduite du 6 au 27 avril 2021 par les services de Corinne Deléchat, chef de division au département Afrique du FMI. Ce nouvel accord qui fonctionnerait en « parallèle » à l’ICPE, permettrait au pays de bénéficier sur 18 mois du support SCF (Facilité de Crédit de soutien), et SBA (Accord de confirmation). Le système SBA/SCF, a été créé dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance (PRGT).

Il est partie intégrante d’une réforme plus large visant à rendre le soutien financier du Fonds, plus flexible et mieux adapté aux divers besoins des Pays à Faible Revenus (PFR), notamment en période de chocs ou de crise. Un accord motivé surtout par le fait que selon le FMI, la croissance économique sénégalaise a étonnamment connu une hausse d’environ 1,5 pour cent en 2020, contre une projection de -0,7 pour cent, principalement grâce à une production agricole record. Et cela, malgré la crise sanitaire.