Le 16 mai, Cori Broadus, la fille de Snoop Dogg, a avoué qu’elle avait récemment été à un point si bas de sa vie et qu’elle avait essayé d’y mettre fin. « Ces dernières semaines, mon mental n’a pas été aussi génial », a avoué sur Instagram la jeune fille de 21 ans de la légende du hip-hop et de Shante Broadus. « À un moment donné, j’ai essayé de mettre fin à ma vie, mais vous et ma famille m’avez vraiment donné un but à vivre et m’avez aidé à réaliser que la vie est bien plus que des choses matérialistes et que vous devez continuer à pousser à travers les conneries », avait-elle posté avec le tag #mentalhealthawareness.

Le lendemain, Cori Broadus lors d’un live sur Instagram a parlé de sa valeur personnelle et de ses expériences. Elle a parlé de comment elle a grandi avec deux frères à la peau claire et d’être « la seule chocolatière ». Au cours du live, Cori Broadus affirmait qu’elle avait commencé tout doucement à se remettre en question. « Vous avez juste mal et vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous regardez vos frères et les autres membres de votre famille et vous vous dites : ‘’Pourquoi ? Pourquoi moi ?’’ ». La jeune fille a également expliqué comment elle a réussi à réaliser que la vie ne se limite pas uniquement aux biens matériels.

“Dieu était là avec moi tout le temps”

« Il faut juste apprendre à apprécier les choses parce qu’en fin de compte, les choses n’ont pas d’importance », a-t-elle avoué. En effet, l’idée de suicide lui était venue à l’esprit après que son petit ami eut un accident de véhicule. Toutefois, après s’être inscrite dans un centre psychiatrique, elle a avoué « commencé à apprécier tout ». « Dieu était là avec moi tout le temps. Et je lui parlais comme s’il vous plaît, détendez-moi, faites-moi simplement dormir. Et c’est comme s’il avait simplement posé sa main. Il m’a juste calmé. Il est toujours là pour moi quand j’ai besoin de lui » a-t-elle raconté.