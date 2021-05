Le géant du chinois du commerce en ligne Alibaba a connu sa première perte d’exploitation trimestrielle depuis son introduction en bourse en 2014. Cette perte survient après que les régulateurs chinois lui aient infligé une amende record de 2,8 milliards de dollars pour avoir abusé de sa position sur le marché. La perte liée à l’amende anti-monopole était de 7,66 milliards de yuans (974,7 millions d’euros) pour le premier trimestre de 2021, bien que la croissance des revenus de la société ait été de 64%, atteignant 187,4 milliards de yuans (28,6 millions de dollars).

À l’ouverture du NYSE jeudi, les actions de la société ont chuté de plus de 6 %. En effet, les autorités chinoises avaient ouvert une enquête sur Alibaba l’année dernière et ont brusquement interrompu l’offre publique initiale d’actions de 37 milliards de dollars de sa filiale financière Ant Group, Pékin étant de plus en plus préoccupé par l’influence croissante des géants de la technologie en Chine. Les régulateurs ont infligé des amendes à plusieurs d’autres entreprises technologiques pour violations des lois antitrust et ont depuis lancé une enquête sur Meituan, rival d’Alibaba, pour un comportement anticoncurrentiel présumé.

“Nous acceptons la sanction avec sincérité”

« Nous avons déclaré que nous acceptons la sanction avec sincérité et nous assurerons notre respect avec détermination », a déclaré jeudi le PDG d’Alibaba, Daniel Zhang. « La décision de sanction nous a motivés à réfléchir sur la relation entre une économie de plate-forme et la société ainsi que sur nos responsabilités et engagements sociaux », a-t-il ajouté.

La société a déclaré jeudi qu’elle s’attend à ce que les revenus de cet exercice, qui se termine en mars 2022, augmentent de plus de 30%, atteignant plus de 930 milliards de yuans (144 milliards de dollars). Elle a également signalé un total de 811 millions d’utilisateurs actifs annuels pour le trimestre terminé en mars. Les actions cotées à New York d’Alibaba Group Holding ont chuté de 14% depuis que Pékin a annoncé son enquête sur la société.