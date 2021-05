Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) a annoncé jeudi que Moscou a autorisé l’utilisation de la version unidose de son vaccin COVID-19 ‘’Spoutnik Light’’. Il s’agit d’une mesure qui pourrait faciliter l’approvisionnement en vaccins, à aller plus loin dans les pays à fort taux d’infection. Développé par l’Institut Gamaleya de Moscou, le vaccin selon le RDIF, est efficace contre le COVID-19 à 79,4% contre 91,6% de la version à deux doses et coûte moins de 10 dollars la dose.

Le vaccin est destiné à l’exportation et devrait normalement augmenter le nombre des personnes immunisées contre le virus. Le vaccin à deux doses Spoutnik V « reste la principale source de vaccination en Russie » a indiqué le fond. Le RDIF a déclaré que des essais de phase III de stade avancé impliquant 7 000 personnes étaient en cours en Russie, aux Émirats arabes unis et au Ghana, entre autres pays. Des résultats intermédiaires étaient attendus plus tard ce mois-ci.

Pas de graves effets secondaires

Les résultats de phase I et de phase II du vaccin à dose unique Sputnik Light ont révélé que le vaccin était sûr pour tous les sujets et qu’aucun événement indésirable grave n’avait été enregistré, a indiqué le RDIF. « Le régime à dose unique résout le défi d’immuniser de grands groupes en un temps plus court, ce qui est particulièrement important pendant la phase aiguë de la propagation du coronavirus, en réalisant plus rapidement l’immunité de groupe », a déclaré dans un communiqué Kirill Dmitriev, PDG du RDIF.