C’est ce mercredi 19 mai que le nouveau médiateur de la République Pascal Essou a prêté serment. La cérémonie s’est déroulée à Sèmè City en présence du chef de l’Etat et des présidents d’Institutions de la République. Le médiateur entrant a aussitôt pris la mesure de la tâche qui l’attend en écoutant Patrice Talon. En effet, le numéro 1 béninois est allé droit au but. Il a utilisé des mots simples pour que M Essou comprenne que son mandat ne pas de tout repos.

« Notre quête de développement qui a nécessité la Rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois, nous amène à des controverses, des divergences qui, quelquefois mettent à l’épreuve notre concorde…Je voudrais espérer que votre personnalité, vos qualités que tout le monde connait seront pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble » lui a-t-il dit. Le chef de l’Etat a par ailleurs ajouté que les missions de M Essou iront au-delà de ce qu’on prescrit habituellement au médiateur.

“Nous ne ferons pas des dialogues politiques tout le temps”

« Vous êtes de l’arène politique et comme nous ne ferons pas des dialogues politiques tout le temps, nous allons nous reposer sur le médiateur pour jouer au go between entre les uns et les autres » a poursuivi Patrice Talon. Le locataire du Palais de la Marina lancera ensuite des fleurs au médiateur sortant. Pour lui, Pascal Essou succède à quelqu’un qui est connu pour ses qualités, pour son talent de négociateur. Ce qui explique sa longévité à ce poste.

« Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder au médiateur sortant » confesse le président béninois qui n’a pas manqué de souligner le contexte tranquille dans lequel M Gnonlonfoun a exercé son mandat. « Il n’a pas été beaucoup mis à l’épreuve. Il a eu un mandat aisé » a déclaré Patrice Talon qui félicite cependant le médiateur sortant pour le travail abattu depuis 2013.