Plusieurs années après la catastrophe nucléaire causée par la centrale de Tchernobyl, des chercheurs ont évoqué une réaction plutôt anormale enregistrée depuis quelques temps. En effet, il a été signalé par des capteurs un taux anormal de neutrons qui sont émis par un mélange de débris et de matière radioactive. La situation pourrait être liée une infiltration d’eau au sein du réacteur ont fait savoir certains spécialistes. Selon les explications, l’eau aurait un effet sur les neutrons.

Lié à l’eau sur les neutrons?

« L’eau, sur les neutrons, va avoir la capacité de modifier leur énergie et facilite tous ces phénomènes de multiplication. C’est pour ça que l’une des questions qui se posent aujourd’hui est de savoir s’il y a des variations de l’humidité qui font que cette capacité de multiplication des neutrons augmente ou pas », a notamment fait savoir Igor Le Bars de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Aucune crainte d’explosion

Pour l’heure, il est difficile de donner des indications précises sur ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment. Mais à en croire les explications de Jean-Christophe Gariel, directeur adjoint de l’IRSN, il n’y a aucune crainte d’explosion qui pourrait dégrader le bâtiment. « Par contre, il est évident que ce phénomène, s’il correspond effectivement à une reprise de la réaction nucléaire, rendra encore plus difficile et complexe les opérations de démantèlement, car le niveau d’irradiation sera encore plus élevé », a tout de même tenu à faire remarquer l’expert.