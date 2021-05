Le 16è tour cycliste du Bénin a été lancé ce lundi 17 mai 2021 à Djougou. Cette première des six étapes prévues a conduit les 37 coureurs à Boukoumbé. Longue de 123 km, cette première étape a été déjà marquée par la mainmise des coureurs Burkinabè. Ils ont contrôlé la course en équipe pour permettre finalement à Paul Daumont de gagner cette étape synonyme du maillot jaune. Les coureurs Béninois ont tenté de suivre le rythme mais ne sont pas parvenus à empêcher le Burkinabè de terminer en tête.

Six pays prennent part au 16è tour cycliste du Bénin. Il s’agit du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina-Faso et le Bénin pays hôte. Après la parade d’hier dimanche à travers la ville de Djougou, sept équipes ont pris le départ ce lundi 17 mai 2021 pour Boukoumbé car le Bénin y ait avec deux équipes. Durant cette première étape, les Burkinabè ont géré la course en contrôlant sa progression. Ils ont fait le travail pour permettre à leur coéquipier Paul Daumont de remporter cette étape. A tour de rôle, ils ont lancé des attaques pour essayer d’affaiblir les adversaires. La stratégie a été payante.

Car, à la sortie de Natitingou, Paul Daumont a fait une échappée de 35 km de l’arrivée, Boukoumbé. Il a conduit un peloton de cinq coureurs avec son coéquipier Harouna Ilboudo. Un nigérian s’est intercalé entre les deux pour conduire la course. Mais, à l’arrivée, les six coureurs Burkinabè ont pris les six premières places. Le Maillot jaune, Paul Daumont a dédié sa victoire à Francis Ducreux, promoteur du Tour du Burkina et du Tour du Bénin, mort il y a quelques jours. Il estime que cette victoire a été acquise à cause du collectif. «On s’est très bien entendu. Je remercie mes coéquipiers de m’avoir soutenu tout au long de l’étape. C’est eux qui m’ont permis de me mettre à l’avant et de pouvoir attaquer dans les meilleures conditions », reconnaît-il.

Les Béninois gardent espoir

Le Béninois Abdoul Bashiky est resté collé au peloton des échappées et termine septième. Premier béninois, il garde espoir pour la suite. Il raconte qu’ils (les coureurs Béninois) ont essayé de contrôler jusqu’à 90 km lorsque le Burkinabè a dû partir. Mais, il y avait un Béninois avec lui. «Compte tenu de sa puissance, il a pu laisser le Béninois », explique Bashiky. Il garde la foi. «Le tour sera gérable pour nous. On va essayer de gagner des étapes parce que les Burkinabè sont déjà à 6 ou 7 minutes, c’est un peu trop. Ce que j’ai vu aujourd’hui me permet de dire que les Burkinabè ne sont plus loin de nous », confie-t-il. La deuxième étape de ce tour est prévue pour demain mardi 18 mai. C’est un parcours de 100 km de Toucountouna à Djougou.

Liste des coureurs sur le départ de l’étape 1

Burkina Faso Team Manager: Jeremie Ouédraogo

1 Salifou YARBANGA

2 Souleymane KONE

3 Meofou MINOUNGOU

4 Abdoulaye ROUAMBA

5 Paul DAUMONT

6 Harouna ILBOUDO

Benin 1 Team Manager: Paden Osho

11 Ricardo SODJEDE

12 Honoré Ségbegnon KINNOUHEZAN

13 Idiwane AHOUANDJINOU

14 Rémi SOWOU

15 Bachiki IDRISSOU

16 Romuald SOUDJI

Benin 2 Team Manager: Charles Hasinon

21 Maruis ASSOGBA

22 Saturnin GBESSI

23 Christian LOKOSSOU

24 Aurel ZINSOU

25 Zoukaneiri SIDI

26 Emmanuel SAGBO

Nigeria Team Manager: Emmanuel Onasanya

31 Bethel OKEYAH TEMPLE

32 Gabriel JOHN

33 Yusuf ABDULMALIK

34 Bethel VITALIS

35 Alhassan SHAMSUDEEN

36 Quadri ADEBAYO TAIWO

Cote D’ivoire Team Manager : Assane Yoboué

41 Abou SANOGOU

42 Kouamé Antoine KOUADIO

43 Konan Oliver KOUAME

Niger Team Manager:Adamou Gado

51 Soumana Diori BOUBACAR

52 Saadou FAYCAL

53 Soumana MAHAMADOU

54 Gada MUHAMAN

55 Oumarou MOUSTAPHA

56 Ibrahim ISSAKA

Senegal Team Manager: Mapenda Wade

61 Fallou MBOW

62 Bakary SECK

63 Oumar GUEYE

64 Nouridine FAYE