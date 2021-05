Ce mardi 11 mai, une infirmière américaine a été condamnée à la peine de prison à perpétuité, pour avoir tué sept anciens combattants en leur administrant des doses mortelles d’insuline, alors qu’ils étaient sous ses soins dans un hôpital. Après avoir prononcé la peine, le juge Thomas Kleeh a estimé qu’il « n’y a aucune explication et certainement aucune justification » à ses actes. Agée de 46, l’ancienne infirmière, Reta Mays, avait plaidé coupable en juillet 2020 des sept meurtres et tentative d’homicide d’un huitième homme, évitant un procès et une enquête approfondie sur une douzaine d’autres décès suspects.

Au cours de l’audience ce mardi face aux familles des victimes, Mays a affirmé n’avoir aucune explication à donner à ses actes. « Il n’y a aucun mot que je puisse dire qui puisse offrir un quelconque réconfort aux familles. Je peux seulement dire que je suis désolée pour la douleur que j’ai causée », a-t-elle déclaré. Le juge de district américain Thomas Kleeh l’a qualifié de monstre du « pire type. Vous êtes le monstre que personne ne voit venir ».

“Quelque chose arrive toujours quand je suis dans la pièce”

Il a prononcé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour chaque victime de meurtre, plus 20 ans pour une huitième victime qu’elle a tenté de tuer. Mays sanglotait alors que Kleeh la condamnait. Elle n’est pas éligible à la probation pour les sept peines à perpétuité, a déclaré Kleeh. Elle a été condamnée à verser une indemnité aux familles des victimes. Les victimes étaient âgées de 81 à 96 ans et ont servi dans l’armée, la marine et l’armée de l’air pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres en Corée et au Vietnam.

Ils sont morts aux mains de la même personne, au même endroit, de la même manière. Les meurtres avaient eu lieu au centre médical Louis A. Johnson VA entre juillet 2017 et juin 2018. « Quelque chose arrive toujours quand je suis dans la pièce, et je ne sais pas pourquoi », a déclaré Mays alors qu’elle était assise dans une chambre d’hôpital alors que le personnel tentait de sauver l’une de ses victimes, selon le procureur adjoint américain Jarod J. Douglas alors qu’il a plaidé pour une peine sévère.