Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron se trouvait du côté de Kigali, au Rwanda, afin de commémorer l’anniversaire du génocide. Une venue et un discours salué par Paul Kagamé, le président rwandais mais dénoncé par certains opposants, comme Victoire Ingabire Umuhoza, présidente du parti d’opposition, Development And Liberty for All (DALFA).

Condamnée en 2010 à 15 ans de prison « conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide de 1994 et propagation de rumeurs dans l’intention d’inciter le public à la violence » et libérée en 2018, celle-ci suit d’un œil attentif les évolutions et les avancées enregistrées autour de la question du génocide.

Emmanuel Macron, bien reçu au Rwanda

Si elle souligne le fait que la hache de guerre semble être enfin enterrée, près de 27 ans après, de nombreuses questions se posent toujours. Selon elle, Macron aurait dû défendre le peuple rwandais en prenant position contre le système actuellement en place, limitant parole, pensées et critiques à l’encontre du régime.

Victoire Ingabire fustige toutefois certains manquements

De plus, aucune demande de pardon n’a été officiellement formulée de la part de Paris, ce qui aurait déçu un grand nombre de victimes ou proches de victimes disparues au cours du génocide. Depuis le début, la France est perçue comme responsable mais, aujourd’hui, l’exécutif rwandais se satisfait d’une simple reconnaissance, ce qui entraîne de la confusion.