Angélique Kidjo fait son comeback sur la scène musicale le 18 juin prochain avec un nouvel album intitulé « Mother Nature (Mère nature) ». L’opus est composé de 13 titres. On y retrouve des featuring avec la nigériane Yemi Alade et son compatriote Burna Boy. Salif Keita et Mr Eazi figurent aussi sur l’album. La diva de la musique béninoise n’a pas oublié ses compatriotes.

“OMON OBA”

Sur le titre “OMON OBA”, elle collabore avec la chanteuse Zeynab et le guitariste international Gilles Lionel Louékè. Ce nouvel album est pour Angélique Kidjo, une « lettre d’amour à mère terre et toutes les valeurs que nous avons de chères : vérité, confiance, amour, connexion ». « S’il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c’est que nous faisons tous partie du même écosystème. Cette planète est tout ce que nous avons. Je suis très reconnaissante d’avoir tant d’invités …et bien d’autres » a-t-elle ajouté.

La diva de la musique béninoise a commencé par travailler sur son album en 2019, année où elle a sorti Célia, son dernier opus qui lui a permis de décrocher un 4ème Grammy en janvier 2020 . “Mother Nature” sort le 18 juin prochain. Peut-être décrochera t-elle un 5ème Grammy avec cet album.