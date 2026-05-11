Côte d'Ivoire : un béninois qui pensait transporter de l'or jugé pour trafic de drogue

Un Béninois âgé de 52 ans, Moustapha A., a été présenté le 7 mai 2026 devant le Pôle pénal économique et financier d’Abidjan. Il est poursuivi pour trafic international de drogue et blanchiment d’argent. Placé en détention provisoire depuis novembre 2024, il risque une peine de dix ans de prison ainsi qu’une amende de 20 millions de FCFA, conformément aux réquisitions du parquet. Le tribunal a mis son verdict en délibéré et rendra sa décision le 28 mai 2026.

Les circonstances de l’interpellation

Le 7 novembre 2024, Moustapha A. et son accompagnateur Idrissou se sont rendus à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan pour un vol à destination de la France. Au moment des contrôles de sécurité, Idrissou a été retenu pour une inspection de ses bagages. Une trentaine de minutes plus tard, il est revenu sous escorte policière et a indiqué que Moustapha A. était le véritable propriétaire des valises. La fouille a permis de découvrir huit kilogrammes de cocaïne dissimulés dans les bagages. Les deux hommes ont été arrêtés sur-le-champ. Idrissou est décédé pendant l’enquête préliminaire, laissant Moustapha A. seul poursuivi dans cette affaire.

La genèse d’une proposition douteuse

Installé en France pour son travail, Moustapha A. était en séjour en Côte d’Ivoire avec son épouse lorsqu’il aurait été contacté par un homme se présentant sous le nom de Steeve, décrit comme un homme d’affaires nigérian actif dans le commerce de pierres précieuses. Ce dernier lui aurait proposé de transporter deux valises supposées contenir de la poudre d’or vers la France, en échange d’une rémunération de 10 000 euros. Initialement, Steeve devait effectuer lui-même le voyage, mais ne pouvant se déplacer, il aurait confié la mission à un compatriote béninois, Idrissou.

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Cependant, Steeve aurait douté de la fiabilité d’Idrissou et exigé que Moustapha A. l’accompagne personnellement pour superviser le transport jusqu’en France. Arrivés à l’aéroport, Moustapha A. aurait persuadé Idrissou de se soumettre aux contrôles de sécurité, convaincu que les valises ne contenaient que de la poudre d’or.

La défense face aux accusations

À la barre, Moustapha A. a affirmé ignorer la présence de drogue dans les bagages, déclarant : « J’ai été naïf ». Son avocat a plaidé une lecture nuancée des éléments du dossier, soulevant l’hypothèse que son client aurait pu être manipulé par les véritables auteurs du trafic. La défense a également souligné que l’accusé ne s’était pas enfui après son interpellation en novembre 2024, élément qui pourrait plaider en sa faveur selon son conseil.

Le parquet a requis la peine de dix ans de prison ferme assortie de l’amende de 20 millions de FCFA, considérant que les éléments du dossier établissent la culpabilité. Le tribunal rendra son verdict le 28 mai 2026.