L’agression du livreur Uber Eats, à Cergy (Val-d’Oise) en France continue d’occuper l’actualité. En effet, selon les informations rapportées sur cette situation par BFMTV, après son arrestation ce mardi 1er juin à Paris, le mis en cause se serait montré très peu coopératif. Il avait été placé en garde à vue suite à son interpellation qui est intervenue à 12h45 dans le 10ème arrondissement de Paris. Mais il se serait illustré par son silence face aux enquêteurs de la Brigade de Sûreté Urbaine de Cergy a précisé le média.

“Je suis traumatisé…”

Toujours sur le média français BFMTV, la victime de l’agression a exprimé toute sa joie suite à l’interpellation du jeune homme. « Je suis traumatisé. La France est un pays de loi, que justice soit faite, il faut qu’il y ait des conséquences », a-t-il fait savoir après avoir indiqué qu’il était content que son agresseur soit arrêté. L’avocat de la victime s’est également prononcé sur le traitement dont a fait l’objet son client en condamnant fermement la situation.

La réaction de l’avocat

« C’est une façon de dominer, vous pouvez chercher toutes les causes possibles mais elles ne valent rien du tout. On lui a demandé de baisser sa musique, il en fallait encore plus. C’est le sentiment de domination de quelqu’un sur quelqu’un d’autre. On a deux victimes, ce malheureux livreur et cette jeune femme qui va essuyer un certain nombre de menaces et d’insultes. », a déploré Me Méhana Mouhou.