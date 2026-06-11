Mondial 2026 : le Mexique bat l'Afrique du Sud en ouverture, 3 cartons rouges distribués

Le Mexique a ouvert la 23ᵉ Coupe du Monde de la FIFA en s’imposant 2-0 face à l’Afrique du Sud, ce jeudi 11 juin 2026 à l’Estadio Azteca de Mexico, devant une enceinte comble pour le match inaugural du groupe A. Une victoire logique, mais acquise dans une atmosphère électrique que la fin de rencontre a transformée en chaos disciplinaire.

Un festival offensif plombé par les exclusions

Julián Quiñones a inscrit le tout premier but de ce Mondial à la 9ᵉ minute, profitant d’une erreur défensive de Yayah Sithole pour conclure à bout portant. Le score en est resté là jusqu’à la pause, le Mexique dominant sans parvenir à creuser l’écart face à des Bafana Bafana organisés.

La physionomie du match a basculé dès la reprise. Sithole, déjà averti, a écopé d’un second carton jaune à la 49ᵉ minute, réduisant l’Afrique du Sud à dix. Le Mexique a mis un quart d’heure à exploiter cette supériorité numérique : à la 67ᵉ, Raúl Jiménez a repris de la tête un centre millimétré de Roberto Alvarado pour doubler la mise.

Fin de match sous haute tension

Les dix dernières minutes ont viré à l’escalade. Themba Zwane a été expulsé à la 84ᵉ après un visionnage VAR pour un coup de coude, laissant les Sud-Africains à neuf. Dans le temps additionnel, le capitaine mexicain César Montes a lui aussi reçu un carton rouge direct pour un tacle en retard sur le dernier défenseur, ternissant le triomphe de son équipe.

Au total, trois expulsions en un seul match d’ouverture — un fait rare à ce stade de la compétition. À titre de comparaison, lors du dernier match inaugural entre les deux nations, en 2010 sur le sol sud-africain, la rencontre s’était conclue sur un 1-1 sans incident disciplinaire majeur.

Le Mexique, hôte et favori du groupe A

Cette victoire place le Mexique en tête provisoire du groupe A, qui comprend également la Corée du Sud et le barragiste européen de la voie D. Les deux nations se retrouveront le 25 juin pour la deuxième journée de poule.

L’Estadio Azteca, qui accueillait un match d’ouverture de Coupe du Monde pour la troisième fois de son histoire après 1970 et 1986, a ainsi inauguré une édition inédite : 48 équipes, 104 matchs, trois pays co-organisateurs. La finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.