Le Golfe de Guinée a de nouveau fait parler de lui lundi dernier aux environs de 19 heures 30 minutes (heure béninoise). En effet, des pirates ont attaqué un bateau de pêche qui naviguait dans les eaux au large des côtes de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les bandits des mers ont enlevé cinq membres de l’équipage dont 4 sud-coréens. C’est l’Agence sud-coréenne Yonhap qui donne l’information ce mardi 1er juin.

Un autre bateau de pêche attaqué en mai dernier au large du Ghana

A bord du bateau de pêche attaqué, il y avait en tout 36 membres d’équipage dont des sud-coréens et des marins d’autres nationalités. Selon Yonhap, un responsable sud-coréen a indiqué que le ministère des Affaires étrangères du pays était en relation avec les missions diplomatiques à proximité du lieu de l’enlèvement et les autorités concernées pour avoir une compréhension totale de la situation et prendre des mesures idoines.

Il faut dire que la quasi-totalité des attaques contre les bateaux se déroulent dans le Golfe de Guinée. Une zone considérée comme l’actuel point noir de la sécurité du commerce maritime dans le monde. En mai dernier, les bandits des mers avaient déjà pris d’assaut un bateau de pêche, enlevant un capitaine de nationalité sud-coréenne et quatre autres membres d’équipage. C’était dans les eaux au large du Ghana informe Yonhap.