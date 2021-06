La Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB) a voté pour procéder à la rédaction d’une déclaration formelle sur le sens de la communion. Dans cette déclaration, le président Joe Biden et d’autres politiciens pourraient se voir refuser la communion en raison de leur position sur l’avortement. La décision 168-55 de rédiger un document pédagogique sur l’Eucharistie, est intervenue après deux heures de débat lors de l’assemblée virtuelle de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis jeudi.

Le document sera mis en débat, sous réserve d’amendements et voté lors de la prochaine réunion de la conférence en novembre. Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse jeudi après le vote si Biden, qui n’est que le deuxième président catholique, devrait être en mesure de recevoir la communion, l’évêque Kevin Rhoades de Fort Wayne-South Bend, a déclaré qu’il « ne peut pas répondre à cette question ». « Nous examinerons toute cette question de cohérence eucharistique. … Quand vous regardez le droit canon, c’est une décision de son évêque », a-t-il ajouté.

Les mises en garde du Vatican

Le Vatican cette semaine, a mis les évêques américains en garde contre le refus de la communion aux politiciens et a averti que la communion ne peut pas être utilisée comme une arme politique. Toutefois, les évêques américains ont poursuivi leur débat cette semaine, malgré l’avertissement du saint siège. Le Vatican a également conseillé à l’USCCB de préserver l’unité lors des discussions sur les questions d’avortement et de ne pas conduire à des divisions.

Les évêques favorables à la rédaction du document ont insisté jeudi sur le fait qu’il n’appellerait aucun homme politique par son nom, mais le sujet des opinions sociales de Biden est revenu à plusieurs reprises dans la discussion. Biden a alarmé de nombreux évêques en soutenant le mariage homosexuel et les droits à l’avortement, des opinions qui, selon eux, sont contraires à la doctrine de l’Église.

“C’est une affaire privée”

Lorsqu’on lui a demandé vendredi s’il était préoccupé par la décision des évêques et s’il serait empêché de participer à la Sainte Communion, Biden a déclaré : « C’est une affaire privée et je ne pense pas que cela se produira ». Le président a déclaré qu’il s’opposait personnellement à l’avortement. Toutefois, il n’a pas maintenu l’interdiction de l’amendement Hyde sur les fonds fédéraux pour les avortements dans son premier budget présenté plus tôt cette année.