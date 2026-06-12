Avant France-Sénégal, Mbappé ne sait pas qui est champion d'Afrique

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a exprimé sa confusion sur l’identité du champion d’Afrique en titre, à quatre jours du match d’ouverture des Bleus au Mondial 2026 face au Sénégal, prévu le 16 juin à New Jersey. Interrogé sur son prochain adversaire, l’attaquant du Real Madrid a déclaré : « On affronte les champions d’Afrique… je ne sais pas si c’est le Maroc ou le Sénégal qui a gagné au final. Disons les champions d’Afrique. »

Un adversaire difficile à cerner

L’hésitation de Mbappé n’est pas anodine. Depuis le 17 mars 2026, le titre de champion d’Afrique est officiellement attribué au Maroc par le jury d’appel de la Confédération africaine de football, qui a déclaré forfait le Sénégal après les incidents ayant émaillé la finale du 18 janvier. Le Sénégal avait pourtant remporté ce match sur le terrain, un but à zéro après prolongations, avant d’être déchu pour avoir temporairement quitté le terrain durant la rencontre. La Fédération sénégalaise de football a depuis saisi le Tribunal Arbitral du Sport, dont la décision n’a pas encore été rendue.

Sur le plan sportif, les Lions de la Teranga ont terminé en tête de leur groupe de qualification sans défaite, en concédant seulement trois buts en dix matchs. Portés par Sadio Mané, élu meilleur joueur de la CAN 2025, et par la solidité de leur milieu de terrain, ils abordent le Mondial dans une dynamique favorable, malgré le feuilleton juridique qui accompagne leur préparation.

Un remake vingt-quatre ans après

Pour la France, ce match d’ouverture rappelle un précédent douloureux. En 2002, lors du Mondial organisé en Corée du Sud et au Japon, le Sénégal avait éliminé les Bleus, alors champions du monde en titre, dès la phase de groupes. Finalistes en 2022 face à l’Argentine, les hommes de Didier Deschamps entrent dans ce Mondial avec l’objectif de décrocher une troisième étoile.

Mbappé devrait tenir son rôle de capitaine et de titulaire. La France a conclu ses matchs de préparation sur une victoire 3-1 face à l’Irlande du Nord le 8 juin. Le coup d’envoi de France-Sénégal est fixé à 21h00, heure de Paris.