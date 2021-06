Beaucoup s’interrogent sur les mobiles de la réforme du système partisan mise en œuvre par le chef de l’Etat. A la date du 14 juin 2021, seize (16) partis politiques ont officiellement été créés pour animer le paysage politique au Bénin. Un paysage politique foncièrement teinté d’arrestations et de musellement de libertés démocratiques.

L’adoption de la charte des partis politiques a définitivement rangé au placard, les clubs électoraux animés par les partis politiques. Depuis la mise en œuvre du système partisan, des conditions ont été définies pour la création de formation politique au Bénin. A ce jour, le Bénin dispose de 16 partis politiques dont celui nouvellement créé par l’ancien candidat à la Présidentielle de 2016, Irénée Agossa.

Selon la liste publiée par les services du Ministère de l’intérieur, nous pouvons citer Les Démocrates; l’Union Progressiste (Up), le Bloc Républicain (BR), le Prd, MOELE-Bénin, l’UDBN, La Flamme Renouvelée, Restaurer l’Espoir, le GSR, le PER, la FCDB, la FCBE, la DUD, le Mouvement Populaire de Libération (MPL), Nouvelle Force Nationale (NFN) et Restaurer La Confiance (RLC).