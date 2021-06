Le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou a animé une conférence sur le Code pénal le jeudi 03 juin dernier à Cotonou. C’était la veille de la date anniversaire des 3 ans de la promulgation de ce recueil de textes juridiques . La conférence portait sur le thème: “La loi N°2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin : un modèle de codification des règles substantielles par l’Assemblée nationale ».

Elle a enregistré la participation des praticiens du droit de divers ordres professionnels, des autorités législatives, des universitaires et des professeurs de droit. Dans son exposé inaugural, Joseph Djogbénou a laissé entendre que le code pénal est l’instrument juridique le plus appliqué sur l’ensemble du territoire national. Et sa mise en œuvre est éprouvée chaque jour. Le directeur honoraire du Centre de recherches et d’études en droit et institutions judiciaires en Afrique (Credij) , s’est par ailleurs réjoui de l’identité béninoise qu’a désormais ce nouveau code.

” Il faut s’y mettre “

A l’en croire, les initiateurs et contributeurs ont réussi à se défaire de la paresse législative qui se manifestait par l’emprunt des textes de droit français. L’heure est maintenant à la poursuite du travail de codification en élaborant aussi le code civil béninois a fait savoir le président de la Haute juridiction. “Il nous manque essentiellement un seul code, C’est le Code civil. Il faut s’y mettre ” a-t-il déclaré.