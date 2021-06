Confirmé à la tête des écureuils bien qu’ayant échoué à qualifier le Bénin pour la CAN 2021, Michel Dussuyer s’est récemment ouvert aux journalistes de la radio nationale. Il a notamment parlé des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Le français a laissé entendre que les choses iront très rapidement puisqu’il y aura 6 matchs à jouer en l’espace de 2 mois. “Pour ces rendez-vous on aura à cœur de prendre une revanche aussi et de montrer un visage qui puisse permettre au peuple béninois d’être fier de son équipe nationale” promet-il par ailleurs. Il fait bien de le dire puisque les écureuils du Bénin sous ses ordres n’ont pas réussi à trouver le fil d’Ariane qui devait les sortir du labyrinthe de ces éliminatoires de la Can Cameroun 2021. Et pourtant, ce n’est pas les occasions qui ont manqué.

A lui de prouver qu’il mérite cette confiance

Le Bénin devait juste faire un nul sur ses deux derniers matchs pour être au Cameroun mais le staff technique emmené par M Dussuyer a trouvé le moyen d’aligner deux défaites contre le Nigéria à domicile et la Sierra Leone à Conakry. Cette équipe-là même qui avait tenté de battre le Bénin par des moyens frauduleux. La fédération et le ministre des sports ont néanmoins décidé de lui renouveler leur confiance. A lui de prouver qu’il mérite cette confiance.

Notons que pour ces qualifications de la Coupe du Monde 2022, les écureuils auront comme clients, les diables rouges de la RDC, les Barea de Madagascar et les Taifas Stars de la Tanzanie. En septembre prochain, le Bénin affrontera la RDC et le Madagascar pour le compte des deux premières journées de ces éliminatoires.