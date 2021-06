Le partenariat entre le Bénin et la France pour l’amélioration des conditions de vie des filles et des femmes se poursuit avec le lancement de l’édition 2021 du fonds d’appui aux Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (PISCCA). La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi 10 juin 2021 à l’espace médiathèque de l’Institut France du Bénin en présence des représentants des organisations de la société civile porteuses des projets innovants retenus.

17 projets sont retenus dans le cadre de l’édition 2021 du fonds d’appui aux Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs (PISCCA). Ce programme du partenariat franco-béninois visant à soutenir les initiatives de la société civile béninoise. Les 17 projets sélectionnés par l’ambassade de France à Cotonou ont reçu des subventions d’un montant global de 201 575 574 FCFA pour des activités destinées à améliorer les conditions de vie des filles et femmes au Bénin. Selon l’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy le partenaire technique de ce programme est la Maison de la société civile (MDSC). Il a précisé qu’au titre du PISCCA 2021, les 17 projets retenus vont être exécutés dans 22 communes des 12 départements du Bénin. Neuf de ces projets sont localisés dans les quatre départements du nord du pays.

Ces projets vont favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes filles vulnérables dans divers secteurs d’activités dont le bâtiment, l’artisanat, la photovoltaïque, le maraîchage, l’élevage ou encore le numérique. A l’en croire, lesdits projets vont aussi améliorer le quotidien de 7500 filles et femmes en 2021 et permettre de lutter contre le mariage forcé et les mutilations génitales féminines, et d’améliorer l’accès à la planification familiale et à des consultations médicales. La vice-présidente de la MDSC, Léontine Idohou a rappelé qu’avec d’autres fonds, la France a déjà impacté des milliers de Béninois. Elle a salué ce partenariat entre la MDSC et la France. L’édition 2019-2020 du PISCCA a permis l’exécution de 22 projets. Pour rappel, le thème de l’édition 2021 de PISCCA est : « Améliorer les conditions de vie des filles et des femmes au Bénin ».