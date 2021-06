La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) met en vente des poubelles homologuées de couleur verte. Elles sont déjà présentes dans plusieurs ministères et lieux de travail. Ces poubelles seront cédées aux ménages au prix promotionnel de 25 mille francs Cfa. C’est du moins ce qu’a déclaré le Directeur général de la SGDS-GN Valery Lawson, à l’occasion du bilan des activités de la société. En effet, il y a bientôt un an, la SGDS-GN a lancé ses opérations de collecte d’ordures à Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji, Porto-Novo et Ouidah.

Valery Lawson dit vouloir s’appuyer sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui opèrent dans le secteur « pour faire en sorte que chaque ménage puisse avoir une poubelle SGBS (dont le prix unitaire est de 25 mille francs Cfa) ». Le gouvernement a décidé de mettre ses poubelles à la disposition des ménages au prix de 25 mille francs Cfa a-t-il par ailleurs précisé. Notons qu’après avoir fait le bilan de ses activités, la SGBN-GN organisera des formations à l’endroit de ses partenaires notamment les PME.

Des formations pour les PME opérant dans le secteur

«Il y aura deux modules de formation, un module sur la gestion administrative. Beaucoup de PME n’ont pas vraiment une organisation administrative pour pouvoir bien gérer aussi bien le personnel que les activités. Le deuxième module portera sur la gestion financière parce qu’une entreprise doit être viable. Elle doit pouvoir rentabiliser ses activités » a expliqué le Dg de la société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN)