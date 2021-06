C’est un secret de polichinelle. Au Bénin, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont connu une hausse ces dernières semaines. Ce qui a porté un coup au pouvoir d’achat des béninois. Pour le réseau social Watch Bénin, cette situation a appauvri encore un peu plus les personnes déjà vulnérables économiquement.

“Cette flambée des prix des produits de première nécessité affaiblit davantage les revenus des populations surtout les couches vulnérables “ a déclaré Mme Blanche Sonon au micro de Deutsche Welle. La patronne de cette organisation de la société civile est persuadée que les revenus de cette couche vulnérable ont chuté dangereusement.

Il est difficile de manger en quantité et en qualité

Et les familles pauvres ont de plus en plus de difficulté à “manger en quantité et en qualité, car les greniers et les paniers de la ménagère sont quasiment vides”. Pour rappel, le gouvernement avait expliqué la flambée des prix par la baisse de la pluviométrie et la vente des productions agricoles béninoises aux pays voisins par des agriculteurs à la recherche du profit.