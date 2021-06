L’affaire de drogue qui implique une dizaine de personnes dont le PDG de la société SONIMEX, Séraphin Yéto connaît des rebondissements au fur et à mesure que l’enquête avance. Selon les informations de Frissons radio, Constant Badé patron de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID) a été placé en détention dans la soirée de ce lundi 28 juin 2021 à la prison civile d’Abomey-Calavi.

Il aurait rejoint cette première vague de personnes déposées en prison. Le patron de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID), Constant Badé a été placé en détention préventive dans la soirée de ce lundi. Mis en arrêt de rigueur par sa hiérarchie dans le cadre de l’affaire de drogue découverte dans un des conteneurs, qui a conduit à l’emprisonnement de l’homme d’affaires Séraphin Yéto, propriétaire des conteneurs, le commissaire Constant Badé séjourne désormais à la prison civile d’Abomey-Calavi. En dehors de lui, il y a l’adjoint de l’unité de contrôle des conteneurs au Port de Cotonou.

Ils sont poursuivis pour abus de pouvoir et complicité de trafic de stupéfiants par le Procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Déjà au début de cette affaire, une dizaine de personnes ont été placées en détention provisoire. En dehors de ceux cités plus haut, il y a des agents d’un grand groupe français qui opère au Bénin et sur le continent africain. Il y a également deux transitaires et deux agents enleveurs d’une société de consignation. Leur procès est programmé pour le 15 juillet 2021.