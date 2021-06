Après la remise de matériels de l’UCI à la Fédération béninoise de cyclisme (FBC) par le ministre des sports Oswald Homéky, c’est le tour, ce mercredi 23 juin 2021 du président du Comité olympique national et sportif du béninois (CONS-BEN) de faire une remise de don de matériels. Il a remis officiellement à la FBC le matériel offert par Team Africa Rising de l’ancien cycliste américain Jonathan Boyer.

Huit caisses d’outils pour réparer les vélos, des pompes et deux vélos de marque STAGES connectables. C’est le don de matériel offert par Team Africa Rising de l’ancien cycliste américain Jonathan Boyer à la Fédération béninoise de cyclisme (FBC). Ce don a été remis au président de la FBC, Romuald Hazoumè ce mercredi 23 juin 2021 par le président du Comité olympique national et sportif du béninois (CNOS-BEN), Julien Minavoa. Ce don vient dans un cadre bien particulier. Selon les explications, tout est parti de la Coupe des nations en Erythrée, il y a quelques années. C’est à cette compétition que l’américain Jonathan Boyer a constaté avec étonnement la présence du Bénin. Il a vu le matériel qu’avait l’équipe et a décidé de donner un coup de main au Bénin.

Dans ce cadre, il a fait envoyer un mécanicien qui est homologué à l’UCI (Union internationale cycliste). Ce mécanicien est venu fait une formation d’une semaine à neuf mécaniciens que la Fédération béninoise a choisi dans les différentes régions. De ces neufs récipiendaires, il y a un qui n’est pas réussi au test final. Mais il a été reconverti à l’utilisation du matériel photo finish time. C’est à la suite de cela que Team Africa Rising vient offrir à la fédération, huit caisses qui ont été remis aux huit récipiendaires. Ces outils doivent permettre de réparer les vélos des athlètes dans les différentes régions.

Des vélos pour des courses ‘’virtuelles’’

En plus de ces caisses d’outils mécaniques, Team Africa Rising a offert deux vélos de marque STAGUES connectable fournis à moitié prix par le fabricant. Selon le président Romuald Minavoa, ces deux vélos vont permettre aux athlètes de participer à des courses en ligne depuis le Bénin sur une application. Les athlètes peuvent s’inscrire à une course et grâce à un module qui est sur les deux vélos être connectés. Le module sera branché à un smartphone ou sur un smart Tv pour permettre aux athlètes de voir en direct leurs positions dans la course et déparer en même temps que la course démarre réelle sur la piste. « Je vous assure que c’est une souffrance énorme et il faut mettre un ventilateur en face d’eux. Il faut avoir beaucoup d’eau parce que c’est compliqué de faire une course dans une salle et de rester dans le peloton », a précisé le président de la FBC.

Invite à la performance

A en croire le président Romuald Hazoumè, la Fédération attend encore 12 vélos de ce type mais plus petits et qui font exactement la même chose. Ces vélos vont permettre de participer à des courses sans dépenser beaucoup d’argent. C’est dire que la Fédération a aujourd’hui la capacité de faire participer des athlètes à au moins une compétition par semaine sans déplacer les athlètes dans le pays où se déroule la compétition. Romuald Hazoumè a remercié le président du CNOS-BEN Julien Minavoa pour tout ce qu’il fait pour la FBC depuis quatre ans. Avant de remettre officiellement les caisses, pompes et vélos à la FBC, le président Julien Minavoa a remercié Romuald Minavoa pour son ambition et ses efforts afin que le cyclisme béninois décolle. Il a indiqué que le matériel qui vient d’être mis à la disposition des mécaniciens et de la Fédération ne sont pas des camelotes. Alors, il a invité les entraineurs et les athlètes à se mettre au travail pour produire des performances. Il a émis le vœu de voir des cyclistes béninois aux Jeux Olympiques Paris 2024.