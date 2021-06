Le samedi 18 juin dernier, les vendeurs et vendeuses d’essence frelatée étaient en Assemblée générale. La principale décision issue de ces assises est l’harmonisation du prix de l’essence Kpayo dans l’Atlantique et le Littoral. Ce mercredi 23 juin, l’émission “Actu Matin” de Canal 3 Bénin a reçu le président des vendeurs d’essence frelatée du Bénin. Henri Assogba a notamment parlé des raisons qui ont poussé les acteurs du secteur à prendre cette décision.

A l’en croire « il y a beaucoup de désordre dans l’activité ». Avoir des prix différents un peu partout, ne sert pas la cause du secteur. Il fallait donc y mettre fin en fixant un prix unique. Quand on lui demande si tous les vendeurs et vendeuses du Kpayo ont adhéré à la décision, il répond par l’affirmative. « Toutes les décisions prises au cours de l’AG ont été discutées et tout le monde a approuvé à l’unanimité » assure-t-il.

Pratiquer un prix qui permette aux stations-service de faire des recettes

Présentement, la mesure est respectée même s’il y a des brebis galeuses, reconnaît Henri Assogba. L’objectif maintenant, c’est de pratiquer un prix qui permette aux stations-service de faire des recettes, poursuit le président des vendeurs de Kpayo du Bénin.

Pour l’instant la décision prise par les acteurs du secteur en AG samedi dernier est applicable dans les départements de l’Atlantique et du Littoral. Elle sera progressivement étendue au 10 autres départements, rassure Henri Assogba.