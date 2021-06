La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre à la signature de la convention d’accueil et d’organisation de la phase finale du championnat national scolaire entre le ministre des sports, le président de la fédération béninoise de football et la représentante de la FIFA. Dans son allocution, le ministre des sports Oswald Homéky s’est dit satisfait du niveau d’avancement du projet.

« Nous allons pouvoir enfin passer à la phase opérationnelle d’un projet qui est le fruit d’une volonté commune du gouvernement et de la Fédération béninoise de football (FBF). Une volonté qui a rencontré l’adhésion et le soutien de la FIFA » a-t-il déclaré. Mathurin de Chacus, le président de la FBF est également satisfait du démarrage imminent du championnat. Il a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’accompagner.

Formation de jeunes arbitres et reporters

La représentante de la FIFA Géraldine Heinen a quant à elle évoqué le soutien de l’instance faîtière du football mondial à la compétition à travers les programmes de formation des jeunes arbitres, des jeunes reporters et le management des compétitions scolaires en ligne. Notons qu’après la signature de la convention d’accueil et d’organisation de la phase finale du championnat national scolaire, on a assisté au lancement officiel du logotype dudit championnat. Tout est donc fin prêt.