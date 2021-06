Le département du Couffo enregistre plusieurs cas de grossesses en milieu scolaire ces dernières années. Le phénomène a cependant régressé au deuxième trimestre de l’année en cours. Selon Bienvenue Gbèmandon, chef service social-scolaire de la direction départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, il y a seulement eu 18 cas de grossesses dans cette période.

Il a exposé ces statistiques lors de la cérémonie d’harmonisation et de validation de données statistiques sur les grossesses en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle au deuxième trimestre de l’année 2021. Les trois dernières années, le département avait enregistré 117 cas de grossesses. Christophe Mègbédji, le préfet du Couffo, loin de se satisfaire de ces statistiques a promis de continuer la lutte pour atteindre zéro cas de grossesses dans son département en milieu scolaire et d’apprentissage.

“Nous ne pouvons pas accepter que nos filles tombent enceintes”

« Nous sommes en guerre contre les grossesses en milieu scolaire et d’apprentissage parce que nous sommes pour le développement et nous ne pouvons pas accepter que nos filles tombent enceintes » a-t-il déclaré. Pour Bienvenue Gbèmandon, on enregistre encore des cas de grossesses dans le Couffo parce que beaucoup ignorent qu’il y a des textes qui répriment les auteurs. Ces lois ne sont également pas appliquées.

La réduction des cas de grossesses constatée au 2e trimestre de cette année est due selon lui, à l’initiative ZeGroMIS, de la préfecture qui permet de lutter inlassablement contre ce phénomène. Il a pour finir appelé les acteurs du système scolaire à travailler de concert pour limiter les conséquences de ces grossesses.