Le débat d’orientation budgétaire 2022 s’est déroulé ce mardi 29 juin à l’Assemblée nationale. C’était en présence du ministre des finances Romuald Wadagni. Cet exercice annonce l’étude du projet de loi des finances gestion 2022. Les députés n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations sur la situation économique et financière actuelle. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles étaient nombreuses.

Les élus du peuple voulaient par exemple connaître les mesures prises par l’exécutif pour diminuer les effets de la famine qui s’annonce, les raisons ayant milité pour la suppression de l’ONASA (Office Nationale d’Appui à la Sécurité Alimentaire). Pour mieux apprécier cette mesure, Ils ont demandé au gouvernement de remettra au parlement, le document d’évaluation et les conclusions qui ont conduit-à la suppression de cette structure.

Etablir un bilan des impacts des réformes, secteur par secteur sur les conditions de vie des populations

Les parlementaires ont par ailleurs demandé des clarifications sur les investissements financés par les ressources provenant des dettes contractées par le Bénin et l’impact de l’utilisation des ressources d’emprunt sur la vie de leurs compatriotes. Ils ont aussi relevé la nécessité de prévoir dans le budget 2022, l’augmentation su Smig et l’amélioration des salaires et des pensions.

Le ministre des finances a globalement répondu en indiquant que les dépenses de l’Etat se focaliseront principalement sur le financement efficient des priorités du gouvernement; notamment l’enseignement technique et la formation professionnelle, la réalisation des grands chantiers ouverts comme les infrastructures de transport, énergétique et d’assainissement. L’Etat compte aussi investir dans l’industrie de transformation.

Les projets à fort impact social seront également mis en œuvre. Après avoir suivi le ministre, les députés ont notamment recommandé l’établissement du bilan des impacts des réformes, secteur par secteur sur les conditions ce vue des populations. Ils demandent aussi au gouvernement de prévoir dans le budget 2022, l’augmentation du Smig et l’amélioration des salaires et des pensions.