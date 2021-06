Le Bénin a lancé depuis le lundi 29 mars dernier sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Une pandémie qui a déjà fait une centaine de morts dans le pays et des milliers de contaminés. Jusqu’à présent la campagne de vaccination suit son cours. Il arrive cependant que certaines personnes se plaignent des effets secondaires du vaccin. Celles-ci pourront bénéficier de soins gratuits, informe le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

” Vous êtes soignés totalement et gratuitement “

En effet, selon l’autorité, le gouvernement a mis en place un dispositif à cet effet. « En cas de manifestation d’effets indésirables, il y a des hôpitaux qui sont identifiés notamment le CNHU à Cotonou. Quand vous avez un effet indésirable vous allez au CNHU et automatiquement vous êtes soignés totalement et gratuitement » explique-t-il au micro de la radio nationale.

Notons que la vaccination ne concerne plus uniquement les personnes à risque comme le personnel soignant, les personnes de plus de 60 ans et celles présentant des comorbidités. Il a été depuis élargi à tous ceux qui ont 18 ans et plus.