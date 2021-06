La montée des eaux du fleuve Mono est perceptible depuis quelques jours. Des débordements sont constatés dans certaines localités que traverse ce fleuve. L’eau commence par occuper les environs immédiats du cours d’eau. Les responsables départementaux de l’Agence nationale de protection civile (ANPC) font le même constat, mais assurent qu’il n’y a pas encore péril en la demeure.

« A la date d’aujourd’hui nous avons constaté que le niveau d’eau du fleuve est à 3,4 mètres ce qui veut dire que la situation est encore normale parce que jusqu’à 5,75 mètres, la situation est toujours au vert » a déclaré Marain Assongba, chef antenne centre de l’Agence nationale de protection civile Mono-Couffo-Zou-Collines, joint au téléphone par la radio nationale. Bien que la situation soit encore sous contrôle, des dispositions sont déjà en train d’être prises pour se préparer à une éventuelle crue plus importante.

Activer les plateformes communales de réduction des risques…

Selon des sources concordantes, le préfet du Mono, informé de la situation a instruit les membres de la plateforme de prévention et de gestion des risques et des catastrophes à l’effet de se réunir demain vendredi en vue de déterminer les dispositions pratiques à prendre et surtout comment activer les plateformes communales de réduction des risques et de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques que président les maires. Les populations sont aussi appelées à faire preuve de prudence lors de leurs activités sur le fleuve et ses alentours.