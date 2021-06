La mesure portant interdiction d’exportation des produits vivriers du territoire national suivie de près par les éléments de la Police Républicaine. La direction générale de la police a joint les directions départementales à profit pour faire respecter la décision. Plus de 2500 sacs de produits vivriers arraisonnés.

La direction départementale Alibori de la Police Républicaine a arraisonné plusieurs sacs de mil, de maïs, de néré en direction de deux pays limitrophes du Bénin, du Nigéria et du Niger. La moisson a été fructueuse, 2500 sacs saisis et les chauffeurs des véhicules les transportant interpellés. Les différents commissariats dudit département sont aussi en situation d’alerte maximale.

390 sacs de maïs à destination du Niger arrêtés à Sonsoro. A Madécali, 300 sacs de maïs et 220 sacs de sorgho en direction du Nigeria appréhendés. 380 sacs de maïs et de mil à Gounarou. 390 sacs de maïs et 09 sacs de néré pour les villes de Dosso et Gaya au Niger saisis à Malanville puis 588 et 400 sacs de maïs vers le Nigeria et le Niger appréhendés à Banikoara et à Monsey.