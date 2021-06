Comme annoncé, l’ancien ministre Reckya Madougou a été écoutée ce jeudi par des juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dont le procureur spécial, Mario Mètonnou. L’audition s’est déroulée au cabinet du juge d’instruction. La candidate recalée pour la présidentielle d’avril 2021, sera écoutée à nouveau dans les jours ou semaines à venir. Seule, elle a été écoutée parce qu’il n’y a pas encore eu de confrontation.

Pendant plus de six heures, la candidate recalée à la présidentielle du 11 avril dernier du parti Les Démocrates a été écoutée hier jeudi 17 juin 2021. L’audience a démarré avant midi et a pris fin à 17h 30. Elle intervient plus de trois mois après l’incarcération de l’opposante. L’ancienne Garde des sceaux est poursuivi pour des faits d’« association de malfaiteurs et financement de terrorisme ». Au cours de cette audience à huis-clos, elle a été assistée par quatre de ses avocats que sont M. Renaud Agbodjo, M. Paul Kato Atita, M. Victorien Fadé et M. Nadine Dossou Sakponou. D’après les informations, l’accusée a nié les faits. Elle sera écoutée à nouveau dans les prochains jours.

Les co-accusés aussi écoutés.

Quelques jours plus tôt, avant le passage de l’ancienne Conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé, chargée de la microfinance, ses deux co-accusés ont été eux aussi écoutés. Georges Sacca et Bio Dramane Tidjani ont été auditionnés. Le colonel à la retraite et le proche parent de Réckya Madougou ont été écoutés séparément dans le même dossier. Placé sous mandat de dépôt le 1er mars 2021, Bio Dramane Tidjani a été interpellé une semaine avant, de même que Georges Sacca. Selon le procureur spécial près la CRIET, Mario Mètonou, les deux auraient été approchés par Réckya Madougou pour planifier l’exécution de personnalités politiques dans le septentrion afin de faire arrêter le processus électoral qui était en cours.