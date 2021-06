L’ancien ministre de Boni Yayi, Lionel Zinsou était l’invite Afrique de RFI ce vendredi 25 juin 2021. Entre autres sujets abordés, le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 est revenu sur la situation politique qui prévaut au Bénin depuis des mois. Pour la première fois, Lionel Zinsou parle des arrestations des acteurs politiques et pense que c’est une situation qui met à mal les libertés publiques. Il exprime la nécessité d’une réconciliation nationale.

« Moi je l’ai dis après les élections législatives de 2019 qui posaient les mêmes problèmes de liberté publique, les mêmes problèmes quant à l’Etat de droit », a relevé l’ancien premier ministre Lionel Zinsou lorsqu’il lui a été demandé de se prononcer sur les conditions de la réélection de Patrice Talon. A l’en croire, tout ceci doit se transcender par une réconciliation. Il souligne que dans le domaine politique, il y a eu des situations qu’il regrette. «Et je ne parle pas du tout de la mienne. Je parle de celle des gens qui sont innocents et pourtant dans des geôles », précise le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016. Selon lui, «la solution est d’aller le plus possible vers la conciliation ». Car, «il y a bien des pays qui ont dominé, par exemple le nôtre au moment de la conférence nationale, des situations bien plus envenimées ». Donc, il est convaincu que le Bénin peut très bien se retrouver dans quelque chose « qui ressemble à un vrai effort de réconciliation, d’union nationale ». Parce que la situation d’aujourd’hui n’est pas une situation stable. Et « moi j’ai besoin comme tous les Béninois que mon pays soit le plus fort possible et utilise les ressources de toutes ses forces ».