Le ministre du cadre de vie José Didier Tonato était hier jeudi 24 juin à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions orales du député Marcellin Ahonoukou. Le parlementaire avait interpellé le gouvernement sur la pollution environnementale engendrée par les cimenteries du Sèkandji (commune de Sèmè-Kpodji) et de Ganhi (Cotonou). Le député soutient que ces usines, par leurs activités, détériorent la qualité de l’air et des sols. Il parle même de décès de plusieurs de ses amis à cause de cette pollution provenant des déchets toxiques des cimenteries mises en cause.

Le processus est en cours

En conséquence, le gouvernement doit réagir et de manière forte pour mettre fin à cette situation. Le ministre du cadre de vie a expliqué que l’exécutif reçoit également les mêmes plaintes des populations. Et des actions sont déjà menées par le ministère du cadre de vie à travers les directions départementales du cadre de vie de l’Ouémé et de Littoral.

En collaboration avec l’Agence béninoise pour l’environnement (Abe), elles ont multiplié les audits environnementaux et des inspections environnementales au niveau de ces usines, informe José Didier Tonato. Ces actions ont abouti à des recommandations précises dont un suivi régulier est effectué pour amoindrir l’impact néfaste sur l’environnement et la santé des habitants de ces quartiers. En ce qui concerne l’usine de la Société des ciments du Bénin (Scb) sise à Ganhi, le ministre informe qu’il y a un processus de délocalisation en cours.

Respecter les engagements au risque d’être suspendue

Toute cette unité de transformation devrait donc être déplacée vers un autre site d’ici le 20 juin 2022 selon le ministre du cadre de vie. En ce qui concerne la cimenterie CimBénin de Sèkandji, José Didier Tonato explique que les enquêtes menées par les services techniques montrent que celle-ci essaie de respecter les normes environnementales. Cependant elle n’arrive pas à atteindre ses objectifs.

La cimenterie doit donc arrêter d’émettre dans l’atmosphère la poussière produite au niveau de la bande de l’unité de chargement de matière première (clinker). Si elle ne le fait pas le gouvernement va devoir suspendre ses activités jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée, a indiqué le ministre du cadre de vie.