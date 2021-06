Le moins qu’on puisse dire c’est qu’on observe plus le statu quo dans le dossier Madougou. Récemment son avocat français Me Antoine Vey a eu l’autorisation des autorités judiciaires pour lui rendre visite à la prison civile d’Akpro-Missérété. Après avoir vu l’ancienne ministre, le pénaliste français avait laissé entendre que celle-ci n’avait pas la lisibilité d’un calendrier de procédure clair. « Nous ne savons pas lorsqu’elle sera interrogée, si elle pourra faire valoir ses droits dans une procédure équitable, ce que nous souhaitons » disait-il sur Sikka Tv.

Désormais on est plus dans le flou. La candidate recalée à la présidentielle du 11 avril dernier sera auditionnée par une commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le jeudi 17 juin prochain. C’est Frissons radio qui donne l’information. Elle précise que cette date pourrait être modifiée en fonction de la disponibilité des juges de la Criet et des avocats.

Poursuivie pour “association de malfaiteurs et terrorisme”

Rappelons que Reckya Madougou a été arrêtée en mars dernier et jetée en prison. Elle est poursuivie pour “association de malfaiteurs et terrorisme”. Son avocat pense foncièrement qu’elle n’est « pas quelqu’un qui cause une difficulté sur le plan de la dangerosité…C’est une femme intègre, une femme qui ne pose aucun danger à l’appareil d’Etat » disait-il sur Sikka Tv.