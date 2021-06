Il y a quelques semaines, le gouvernement canadien confirmait la découverte des restes de 215 enfants, en Colombie-Britannique. Aujourd’hui, l’exécutif vient d’annoncer la découverte de centaines de nouvelles tombes non loin d’un ancien pensionnat pour autochtones. Les fouilles, qui ont débuté à la fin du mois de mai, viennent de livrer leurs secrets.

En effet, c’est près de l’école de Marieval, dans la province de Saskatchewan, que cette macabre découverte a été effectuée. Une nouvelle onde de choc pour le Canada, mais également pour l’Église, qui a été invitée à présenter ses excuses pour avoir enrôlé de force ces jeunes afin de leur imposer la culture chrétienne.

De nouvelles tombes d’enfants autochtones, localisées au Canada

Ce jeudi, les dirigeants de la communauté et de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, vont se réunir afin d’étudier le dossier et faire le point autour de cette triste annonce. Pour autant, aussi tragique soit cette découverte, celle-ci n’est pas surprenante pour les autorités et les représentants des nations autochtones.

Une découverte tragique

En effet, entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle, des milliers d’enfants autochtones ont été enrôlés de force dans des écoles. Coupés de leur langue, de leur famille et de leur culture, ils ont été conditionnés pour avoir les codes de la culture canadienne. Plus de 4.000 d’entre eux sont décédés au cours de ces années. Suffisant pour dénoncer un « génocide culturel » de la part des autorités.