Avec les violences connues encore ce mois avec le décès tragique de Yusufa à St-Étienne en France, l’attaque du livreur Uber de 42 ans au restaurant de Cergy et du jeune Seid Visin poussé au suicide, FCR a pensé aux femmes noires et célibataires. Et oui, en ce siècle que la majorité pense avancer, il existe des millions voire des milliards de personnes qui subissent la discrimination à cause de leurs différences et de leur couleur de peau. Les femmes noires bien sûr en font les frais. Le taux de célibat des femmes noires dans le monde occidental est souvent bien plus élevé que ceux des femmes des autres races. Mais est-ce un effet dramatique de trop rajouté ou une réalité ? Car plusieurs sont sceptiques et pensent que ce n’est pas toujours le cas. Découvrons alors!

En 1950, 35% des femmes se déclaraient célibataires contre 49,9% en 2000. Certes il y a de plus en plus de femmes noires célibataires mais il y en autant dans toutes les autres races à la différence que la communauté noire n’y était pas habituée et subit plusieurs formats de discrimination. D’ailleurs le terme monoparentalité en Afrique est encore un sujet en développement car elle s’inscrit dans une nouvelle dynamique encore à l’étude par les sociologues. D’où les nombreux préjugés autour de ces femmes.

Le célibat vu par les occidentaux et les africains

Il n’y a pas que les femmes noires qui sont célibataires. En occident, les millions de femmes sont célibataires sans s’en offusquer. Elles ont souvent même des enfants de pères différents et plus tard elles forment des familles recomposées avec leur partenaire final. Pendant ce temps elles ne sont pas marginalisées par leurs populations et ne s’enferment pas mentalement dans les traditionnelles structures de mariage. D’ailleurs, elles sont nombreuses à voir le mariage plutôt pour une option supplémentaire et non une obligation. Pourtant elles ont pour ancêtres les fondateurs de l’actuelle église. Tout le contraire des femmes noires !

En Afrique à la base, les femmes sont encouragées à se marier jeunes. Pour elles, depuis le temps de leurs ancêtres et bien avant les religions dites révélées, le mariage est I’un fondement de base de leurs sociétés. La femme noire et particulièrement africaine a toujours été éduquée pour se marier. Dès l’enfance, ses parents lui inculquaient déjà cette valeur (et cela bien avant l’arrivée desdites religions). Par contre les religions sont venues renforcer cette culture même si l’on distingue très bien les mariages religieux des mariages coutumiers encore de nos jours. Ce qui fait que les femmes noires préfèrent attendre le mariage ou l’homme qui désirera les marier plutôt que de multiplier les partenaires car ceci constitue pour elles une gêne. Le mariage est donc une norme pour les femmes noires et le célibat est considéré plutôt anormal. Le comportement des femmes noires est donc naturellement différent même si on enregistre aujourd’hui de nombreux changements.

Les situations à risque des femmes noires célibataires immigrantes : un fléau social

Seulement de nos jours, en attendant le mariage, les femmes noires sont de plus en plus : fortement diplômées, immigrées partout sur le globe et âgées également. Des paramètres qui les expose à de nombreuses situations qu’elles ont du mal à gérer à la fois. Surtout dans un contexte d’immigration pour les femmes africaines en particulier, de chômage, de réorientation professionnelle, de faibles revenus donc et de racisme pour l’ensemble des femmes noires. C’est un contexte auquel elles ne sont pas habituées. Effectivement, vivre seules, loin de leurs familles, sans emploi, exposées aux regards hostiles des autres races comme de leur propre race sont des situations à risque et difficiles .

Difficile, car face aux besoins d’opportunités dans un monde plus capitaliste, plusieurs hommes noirs refusent de s’afficher avec des femmes noires. Ils vont préférer des femmes plus à l’aise financièrement , des femmes qui pourront leur permettre d’obtenir les papiers du pays où ils immigrent et souvent ce ne sont pas les femmes noires puisqu’elles sont majoritairement au chômage ou sans document régulier. Un fait que dénonce Femmes Célibataires & Réussite dans sa récente publication sur le célibat et le racisme. Ceci sans oublier que les femmes noires immigrantes en situation régulière sont perçues comme des proies pour les hommes noirs qui veulent uniquement les bénéfices diplomatiques (obtenir les papiers). Il y a certainement des femmes comme Serena Williams qui préfèrent s’associer avec des hommes des autres races mais elles représentent un taux plus faible que celui des hommes noirs. Plusieurs hommes noirs vont donc fonder leur famille avec des femmes des autres peuples : asiatiques, blanches ou amérindiennes puis viennent majoritairement les femmes métissées. Le ration mariage mixte a d’ailleurs augmenté visiblement depuis. On peut facilement observer les athlètes noirs, les célébrités noires tel que John Legend ou Seal et même les personnes ordinaires qui ont de plus en plus d’enfants métissés. Il faut aussi considérer le complexe de plusieurs noirs qui préfèrent être des femmes avec moins de mélanine, du coup les femmes noires sont délaissées par cette frange de la société.



Les castes et les rejets ethniques également font que plusieurs hommes africains vont préférer délaisser les femmes noires vivant dans le même pays qu’eux pour faire immigrer des femmes du même pays ou de la même caste/ ethnie qu’eux afin de les épouser. Il y a par ailleurs de nombreux hommes noirs qui sont mal à l’aise de s’afficher avec des femmes qui ont déjà eu des enfants, trop diplômées ou des femmes divorcées. En effet, le scientifique Milan Bouchet-Valat confirme dans une des ses publications que les hautes études est un frein à la formation de couple. Une situation plus banalisée par d’autres populations en occident et qui réduit le taux de célibat des femmes en occident. Par ailleurs, à ces nombreuses difficultés des femmes noires s’ajoute la comparaison qu’elles se font d’elles et de leurs sœurs demeurées sur le continent africain, mais qui ne subissent pas le même sort qu’elles. Car en Afrique les femmes sont régulièrement courtisées et entourées d’hommes tandis qu’en occident une simple salutation peut se terminer en une infraction au mouvement #meetoo. Les hommes en occident sont effectivement moins enclin à draguer ouvertement les femmes. Il est facile de passer des mois, des années sans se faire draguer si vous ne partez pas souvent dans les bars. Un paramètre qui déclasse les femmes noires qui ont des valeurs éducatives qui ne leur permet pas toujours de sortir s’amuser comme les autres.

Femmes noires et mouvements féminins

Les femmes noires ne sont pas toujours victimes de racisme mais de ses conséquences? Oui toujours d’après FCR. Certaines d’entre elles font comme leurs frères noirs et préfèrent se pencher volontairement plus vers les hommes des autres races seulement qu’elles ne sont pas toujours localisées par ces derniers majoritairement contre le métissage. Également, certaines femmes noires ont tendance de plus en plus à changer radicalement de mentalité au point d’adhérer complètement aux mouvements féministes qui puisent leurs objectifs sur le fait qu’en occident le statut de la femme peine à se rallier à celui des hommes. Pourtant les sociétés sont sous le couvert d’un capitalisme engagé et du succès technologique connus depuis la première révolution industrielle. Une situation à l’opposée du paradigme des noirs et africains où le rôle de la femme est clairement établi dans la société et connu de tous depuis le temps des ancêtres soit des milliers d’années avant JC.

Ces nouvelles adhésions des femmes noires aux mouvements féministes font qu’elles s’écartent plus de leurs valeurs de bases auxquelles se réfèrent les hommes noirs qui les abordent au point de décourager les ardeurs de ceux-ci à se lier à elles. Car vis à vis de la guerre des opportunités auxquelles se livrent les noirs pour accéder à un minimum de bien-être économique, les hommes noirs ont beaucoup moins de temps à consacrer pour courtiser et plaire à une femme non seulement avec des valeurs culturelles mais aussi des principes féministes déroutants selon eux. Ainsi cette catégorie de femmes que certains jugeraient « égarées de leurs racines» ou «objectivement moins attirantes », vient s’ajouter au taux de femmes noires célibataires qui ne cesse de gonfler. Au Canada qui a connu un grand taux d’immigration des noirs cette dernière décennie, la population des noirs en 2016 comptait plus de 27,4 % femmes contre 10,6 % des autres catégories de femmes.

En conclusion le taux de célibat des femmes noires à l’extérieur des murs du continent africain est souvent plus élevé que celui des femmes des autres races. Certes à cause du fait qu’elles sont minoritaires en dehors de l’Afrique. Mais elles n’y sont pas souvent appréciées positivement. Bien entendu, il y a ces discriminations diverses vécues qui viennent également de leur propre peuple et de leurs propres actions pour celles qui ont cessé progressivement de s’identifier à leurs valeurs culturelles. D’ailleurs les femmes noires qui ont esquivé leurs hommes noirs ont fini par affronter avec leurs enfants métis la dualité de la couleur foncée de leur peau qui est malgré tout rejetée par les autres et du refus de ces métis d’accepter leur ADN noir. Il serait temps pour les femmes noires de revoir leur position, se ressourcer à leurs cultures et d’éduquer leurs populations à baisser les stigmates. La femme noire, devrait également se rééduquer à baisser certains critères car tous les hommes noirs ne sont pas des Coffi et il faut agir avec modestie même si vous gagnez bien votre vie ou que vous êtes fortement diplômée. Rappelez vous bien que l’homme et la femme sont complémentaires et serviteurs l’un comme pour l’autre!