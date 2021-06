La récente proposition qui a été faite par la star de la musique américaine Macy Gray sur le drapeau américain n’est pas du goût de certains hommes et femmes politiques qui ont tiré à boulet rouges sur elle. En effet, par le canal d’un éditorial qu’elle a publié, elle faisait notamment remarquer que le drapeau américain ne reflétait plus le symbole de l’unité qu’il prônait.

“Cela ne représente plus la démocratie et la liberté”

Aussi, devrait-il être modifié selon les propositions qu’elle a faites. « Comme le confédéré, il est en lambeaux, daté, source de division et incorrect. », a fait savoir l’artiste du Grammy Award dans ses critiques. « Cela ne représente plus la démocratie et la liberté. Il ne nous représente plus TOUS. Ce n’est pas juste d’être obligé de l’honorer. Il est temps pour un nouveau drapeau. », a-t-elle clairement martelé. Ces mots n’ont visiblement pas eu un écho très favorable au sein de la classe politique. La proposition a été rejetée et fortement critiquée par bon nombre d’entre eux.

Des invitations à quitter le pays

« Si @MacyGraysLife ou si quelqu’un d’autre déteste tellement le drapeau américain, il devrait choisir un drapeau qu’il aime et aller vivre dans le pays qui l’arbore ! », a laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu, députée républicaine Lauren Boebert du Colorado. Comme la femme politique du Colorado, nombreux ont été ceux qui ont proposé à Macy Gray de quitter le pays si elle n’apprécie plus le drapeau américain. « Si vous n’aimez pas le drapeau américain, n’hésitez pas à partir », a également indiqué le représentant Andy Biggs d’Arisona.