Si les prix des produits de première nécessité sont en hausse sur le marché, c’est la faute à la rareté des pluies. C’est en tout cas, ce qu’on retient des propos tenus par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji ce mercredi 09 juin. « L’année dernière et cette année, les pluies se sont raréfiées. La pluviométrie a été en baisse dans la sous-région en général » a-t-il déclaré lors de son traditionnel point de presse . Cette rareté des pluies a amené certains pays voisins à constituer des stocks de sécurité.

Ils “se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers “

« Ainsi, en dépit des conseils que le gouvernement via les services techniques a pu donner aux producteurs, certains d’entre eux se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers qui viennent et qui s’approvisionnent ainsi chez nous, ( pour constituer) sans doute, des stocks de sécurité chez eux » a explique le Secrétaire général adjoint du gouvernement. Il informe par ailleurs que les services techniques des ministères de l’agriculture et du commerce ont déjà pris langue avec les producteurs pour leur demander de prioriser le marché béninois.

« D’autres mesures seront prises à long ou moyen terme pour que les productions repartent à la hausse et donc suffisamment de stocks soient disponibles pour satisfaire la consommation locale et éventuellement plus tard pour servir les besoins de l’exportation » a annoncé pour finir le porte-parole.