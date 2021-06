La situation juridique de l’ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro semble se détériorer en Côte d’Ivoire. En effet, le procureur Richard Adou a requis la perpétuité contre l’ancien chef rebelle pour « atteinte à la sûreté nationale », hier mercredi 16 juin 2021.

Il dénonce un procès à caractère politique

Le procureur a par ailleurs exigé la dissolution du parti politique fondé par Guillaume Soro : Générations et Peuples Solidaires (GPS). D’après Richard Adou, ce dernier « se livre à des actes subversifs ». La réquisition du tribunal criminel d’Abidjan a été critiquée par l’avocat de la majorité des accusés de ce procès, Me Souleymane Diallo. Il a donc fustigé les multiples « complots, parjures et forfaitures » se trouvant dans ce dossier. Dans le même temps, il dénonce un procès à caractère politique. « La dissolution du GPS demandée par le procureur montre le caractère politique du procès. Parce qu’il n’appartient pas au juge pénal de prononcer la dissolution d’une association. Il n’y a pas de complot, pas d’atteinte à l’autorité de l’État » a-t-il déclaré.

Notons que la perpétuité requise contre Guillaume Soro intervient à la fin d’un procès qui a commencé le 19 mai 2021. L’ancien président de l’Assemblée nationale ainsi que 19 de ses partisans font face à des accusations de « diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations », de « tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État » et de « complot ».