Avec le ralentissement du rythme de vaccination Covid à travers les Etats-Unis, l’État de Washington a annoncé une incitation pour les non-vaccinés : du cannabis gratuit. Le Conseil des alcools et du cannabis (LCB) de l’État a déclaré lundi qu’il autorisait temporairement les détaillants à participer à une promotion « Joints for Jabs », où les adultes qui se font vacciner dans une clinique de vaccination peuvent recevoir un joint gratuit.

L’accord, qui court jusqu’au 12 juillet, ne permet que de distribuer des joints pré-roulés, pas d’autres articles tels que des produits comestibles. L’allocation du LCB fait suite à un effort maintenant expiré dans lequel le mois dernier, il a autorisé une boisson alcoolisée gratuite suite à la présentation d’une preuve de vaccination. Les efforts créatifs de l’État de Washington pour stimuler les vaccinations surviennent alors que le rythme des vaccinations dans l’Etat et à travers les États-Unis a ralenti, provoquant une multitude de promotions intéressantes.

Ce n’est pas le premier aux États-Unis

Plusieurs États, dont Washington, Maryland et Ohio, ont organisé des loteries pour encourager leurs résidents à se faire piquer. Par ailleurs, Washington annoncera mardi soir son premier gagnant de 250 000 $ à la loterie. Les autres promotions incluent des bourses d’études complètes dans l’État de New York et l’Ohio. Le don de cannabis de l’État de Washington n’est pas le premier aux États-Unis. Un dispensaire en Arizona a mis en place une promotion « Snax for Vaxx » le mois dernier, distribuant un joint pré-roulé et un comestible gommeux à ceux qui ont reçu le vaccin.

« Il est plus facile que jamais de se faire vacciner »

La semaine dernière, le président Joe Biden a encouragé les Américains à se faire vacciner annonçant de nouvelles initiatives, notamment des heures prolongées sur les sites de vaccination, des services de garde d’enfants sans rendez-vous aux parents, etc. « Il est plus facile que jamais de se faire vacciner », a déclaré Biden la semaine dernière tout en annonçant des partenariats avec les secteurs publics et privés pour offrir des incitations aux Américains à se faire vacciner.