Avant l’ouverture du sommet du G7 en Grande-Bretagne auquel assistera le président américain Joe Biden, le Chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a eu un échange téléphonique vendredi avec son homologue chinois Yang Jiechi. Au cours des échanges, le secrétaire d’Etat américain a souligné à son homologue le besoin de coopération et de transparence sur les origines du Covid-19. « A propos de la pandémie du Covid-19, le secrétaire a souligné l’importance de la coopération et de la transparence concernant l’origine du virus, y compris la nécessité d’études de phase 2 dirigées par des experts de l’OMS en Chine », a déclaré le département d’Etat.

De son côté, le plus haut diplomate chinois, a exprimé à Blinken la grave préoccupation de Pékin que certaines personnes aux États-Unis propagent « l’histoire absurde » du coronavirus s’échappant d’un laboratoire de Wuhan, ont indiqué les médias d’État chinois. « Nous exhortons les États-Unis à respecter les faits et la science, à s’abstenir de politiser la question (…) et à se concentrer sur la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie », a déclaré Yang.

La pression sur la Chine

Lundi dernier, le Wall Street Journal a indiqué qu’un rapport sur les origines du Covid-19 par un laboratoire national du gouvernement américain a conclu que l’hypothèse d’une fuite virale d’un laboratoire chinois à Wuhan était plausible et méritait une enquête plus approfondie. Le président Joe Biden avait récemment donné 90 jours aux services de renseignements américain pour lui transmettre un rapport concernant les origines du virus. Biden avait indiqué alors, qu’il mettrait la pression à la Chine pour qu’elle coopère aux enquêtes.