L’ONG KidsRights tire la sonnette d’alarme. En effet, celle-ci affirme qu’en raison de la crise sanitaire et économique, des millions d’enfants étaient à risque. L’absence d’éducation et de pratique physique pourrait, à terme, coûter très cher à la nouvelle génération, qui n’a donc pas eu accès à tout ce qui aide un jeune à bien se développer.

Pour les auteurs du rapport, les restrictions sanitaires ont empêché les jeunes d’avoir accès à une éducation correcte. Ces derniers risquent, à ce titre, une véritable «catastrophe générationnelle» notamment dans le cas où les gouvernements des pays concernés n’agissent pas dans le sens de la jeunesse.

KidsRights tire la sonnette d’alarme

Pour l’ONG, les effets de la pandémie ont été bien plus importants que ce qui a été envisagé. Pour Marc Dulleart, fondateur et président, les jeunes sont tout simplement les grands oubliés de cette pandémie. Afin d’éviter une catastrophe plus grande encore chez la nouvelle génération, il est devenu primordial de mettre en place une politique de relance éducative.

Des millions d’enfants en situation de précarité

Dans les faits, ce sont 168 millions d’enfants qui n’ont pas pu aller à l’école. À cela, s’ajoutent 142 millions de jeunes qui se sont retrouvés privés de matériel et 370 millions d’enfants qui n’ont pas eu accès à la restauration scolaire. Enfin, le rapport prend en compte le fait que des dizaines de millions d’enfants n’ont pas eu accès aux traitements adaptés, comme des vaccins classiques, à cause de la pandémie.