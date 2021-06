Dans certains quartiers du Grand Nokoué, les habitants se plaignent depuis peu de la lenteur observée dans le ramassage des ordures ménagères. Les agents collecteurs ne passent plus régulièrement. Conséquence : les poubelles sont débordées exhalant une odeur pestilentielle. Du côté de la société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), on reconnaît que les agents collecteurs ne sont plus réguliers dans les maisons. Mais tout à une explication.

Selon Mesmer Yéhou, directeur adjoint des opérations à la SGDS-GN, les camions ont des difficultés à accéder aux centres d’enfouissement techniques. « A chaque saison des pluies, la voie d’accès au centre d’enfouissement technique qui se trouve à Ouidah est souvent inondée. Là-bas, nous avons la terre latéritique argileuse. Quand l’eau tombe dessus, les camions patinent. Donc ça (freine) l’accès à ce centre d’enfouissement » explique-t-il au micro de la Radio nationale.

” Nos centres sont ouverts et accueillent toujours les déchets “

L’homme assure par ailleurs que la situation est en cours d’amélioration grâce aux solutions provisoires mises en place. « Nous avons stabilisé une partie des centres d’enfouissement technique…en mettant des gravats sur des membranes géotextiles. Ce qui facilite la circulation des camions. Nos centres sont ouverts et accueillent toujours les déchets, rassure-t-il par ailleurs. Mesmer Yéhou annonce des travaux d’aménagement des centres d’enfouissement. Il devrait permettre de régler les problèmes observés ces derniers jours.