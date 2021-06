La demande de divorce initiée par l’ancien président Laurent Gbagbo n’est pas du goût de tout le monde. Sur la toile, certains partisans n’ont pas mâché leurs mots qualifiant même l’ancien président ivoirien d’ingrat et de méchant personnage. Une femme visiblement membre du FPI a dans une diatribe de quelques minutes affublé l’homme politique de tous les noms d’oiseaux (voir vidéo ci-dessous).

Qu’est-ce qui a bien pu se passer entre Laurent et Simone pour en arriver à un tel déballage. Si le divorce en lui-même ne concerne que les deux protagonistes, la manière dont la demande est initiée et le communiqué laconique jugé humiliant envers Simone Gbagbo n’a pas encore fini de faire jaser. Hier on apprenait ainsi que Mme Simone Gbagbo avait refusé d’accorder le divorce à son mari avec qui elle a mené d’ardents combats politiques. Une demande de divorce face au « refus réitéré de Dame Simone Ehivet de consentir à une séparation amiable »a donc été initiée.

Entre Simone et Nady, un choix a été fait

Pour rappel, l’ancien président est également marié à Nady Bamba avec qui il a passé le clair de son temps depuis sa libération de la CPI. Le retour tant attendu en Côte d’Ivoire a été ainsi marqué par l’attitude jugée méprisante de Laurent envers Simone à l’aéroport, alors qu’il venait d’arriver avec Nady. Attitude qui n’a pas manqué d’amuser la toile RHDP, adversaires de l’ancien président.

Mais le traitement réservé à Simone risque de fracturer encore plus le FPI dont une large partie voue un respect inaltérable à l’ancienne première dame, une militante chevronnée, mais qui a su soutenir en son temps, son homme.