Le géant américain du cinéma, Disney, compte poursuivre son élan en matière de diversité. En effet, il a choisi une métisse pour incarner le rôle du célèbre personnage principal de conte de fée : Blanche-Neige. Ce mardi 22 juin 2021, le studio a fait savoir qu’il a porté son choix sur Rachel Zegler, pour la version filmée en prise de vues réelles. Cette dernière, âgée de 20 ans, est une jeune comédienne née d’une mère colombienne et d’un père polonais.

Elle avait été sélectionnée parmi plus de 30 000

Le moins que l’on puisse dire est que Disney ne tari pas d’éloges pour évoquer les qualités impressionnantes de la jeune star. En effet, quand Rachel Zegler était âgée de 17 ans, elle avait été sélectionnée parmi plus de 30 000 candidates pour le rôle de Maria, dans le remake de « West Side Story » du célèbre réalisateur américain Steven Spielberg. Les personnes l’ayant auditionné avaient été séduites par sa voix, qui avait déjà fait ses preuves dans d’innombrables comédies musicales et productions locales. De plus, Marc Webb, futur réalisateur de « Blanche Neige » n’a pas dit le contraire quant aux atouts de la jeune femme.

Disney essuie des critiques sur le choix de ses personnages principaux

« Les extraordinaires capacités vocales de Rachel ne sont qu’un aspect de son talent » a-t-il déclaré avant d’ajouter que : « Sa force, son intelligence et son optimisme vont devenir partie intégrante de cette redécouverte de la joie du conte de fée classique de Disney ». Notons que le choix porté sur Rachel Zegler intervient dans un contexte où Disney essuie des critiques sur le fait que ses personnages principaux sont des blancs. Pour mémoire, le studio avait essayé d’y remédier en choisissant des acteurs d’origines diverses pour les films tels que : Aladin en 2019 et Mulan en 2020.