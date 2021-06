Faire tomber la pluie avec des décharges électriques. C’est du moins la nouvelle technologie qu’expérimentent les Emirats Arabes Unis pour faire face à la moyenne de dix centimètres de pluie par an. La proposition avait été faite il y a quelques années par une équipe de l’université de Reading, au Royaume-Uni. Dans le cadre de cette expérience, plusieurs appareils avaient été spécialement conçus. Il s’agit en effet des drones qui seront testés à Dubaï.

Des gouttelettes d’humidité pour fusionner…

Ce test aura ainsi le mérite de déterminer si cette technologie permettrait réellement d’augmenter les chutes de pluie dans les régions asséchées. Selon les confidences qui ont été faites par Keri Nicoll, une des principales chercheuses du projet à la chaîne de télévision américaine CNN, l’équipe de recherche a découvert que les gouttelettes d’humidité ont plus de chances de fusionner et de former de véritables gouttes de pluies.

Mais la condition est qu’elles reçoivent une charge électrique. «On essaye de créer des gouttelettes assez grosses pour qu’elles survivent jusqu’au sol», a-t-elle essayé d’expliquer. Plusieurs engins ont ainsi été conçus à l’université de Bath. Ils ont la capacité de voler durant plusieurs dizaines de minutes avec un système de pilotage automatique.

1,5 millions de dollars

Les capteurs de ces drones aident ainsi à mesurer la température et l’humidité, et dispose d’émetteurs d’électricité. Environ 1,5 millions de dollars ont été injectés dans ce projet par le Research Program for Rain Enhancement Science des Émirats arabes unis. Les différents tests précédents avaient été effectués au Royaume-Uni et en Finlande.