L’association des institutions européennes de financement du développement (EDFI) à travers l’Electrification Financing Initiative (ElectriFi), une initiative de l’Union européenne soutenant les investissements dans l’électrification, envisage de signer un nouveau contrat pour un projet qui fournit des systèmes solaires domestiques Solar Home Systems (SHS) au Bénin. Il s’agit du projet MyJouleBox dans lequel EDFI ElectriFi devrait injecter 1,5 millions d’euros aux côtés d’autres financeurs dans le but de créer 31 mille nouvelles connexions offrant une source d’énergie durable et fiable à 155 mille bénéficiaires.

Avec ce financement, la start-up française MyJouleBox prévoit de recruter 200 nouveaux employés. Depuis sa création en 2012, MyJouleBox a vendu plus de 27 mille systèmes pour une puissance installée totale supérieure à 1,3 MWc.

Renforcer sa position sur le marché béninois

MyJouleBox cherche également à renforcer sa position sur le marché béninois et à se développer au Burkina Faso et au Togo. Rappelons que l’initiative ElectriFi vise à débloquer, accélérer et tirer parti des investissements du secteur privé pour augmenter ou améliorer l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne dans les pays en développement.