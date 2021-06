En marge du sommet de l’Otan à Bruxelles la semaine dernière, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Joe Biden s’étaient rencontrés pour la première fois depuis l’entrée en fonction de ce dernier. Les deux dirigeants avaient abordé plusieurs sujets de désaccord entre Ankara et Washington. Au cours d’une conférence de presse ce lundi après une réunion de son cabinet qu’il a présidé, M. Erdogan est revenu sur certains aspects des discutions avec Biden estimant qu’une « nouvelle ère » s’est ouverte entre les deux nations.

« Nous pensons que nous avons ouvert la porte à une nouvelle ère avec les États-Unis sur une base positive et constructive » a déclaré le président. « Nous avons décidé d’intensifier les contacts directs avec Biden », a-t-il ajouté concernant sa rencontre avec le président américain Joe Biden. D’après le dirigeant turc, cet échange avec son homologue américain donne l’espoir qu’il n’y a aucun problème entre les deux pays qui ne puisse être résolu.

“Les problèmes entre nous seront résolus à temps”

« Nous avons convenu qu’il n’y a pas de problème qui ne peut être surmonté avec les USA, au contraire, la coopération est plus profitable. En renforçant nos canaux de dialogue avec les États-Unis à tous les niveaux, nous sommes déterminés à transformer le beau climat que nous avons obtenu avec Biden en un maximum d’avantages pour nos pays. Nous pensons que les problèmes entre nous seront résolus à temps », a déclaré Erdogan. Pour le dirigeant turc, son pays ne n’exige que le respect de « ses droits souverains dans tous les domaines politiques et économiques et de soutenir sa lutte contre les organisations terroristes ».